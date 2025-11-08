Parma-Milan 2-2, Delprato: "Il gol di Bernabe ci ha dato fiducia. Rimonta figlia di un gruppo unito"

Enrico Delprato, autore del 2-2 in Parma-Milan, ha palato a caldo ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: "Sono rimasto vicino all'area, potevo fare gol prima ma sono contento soprattutto del risultato. Dopo lo 0-2 non era facile. Dopo il gol di Bernabé siamo riusciti a rientrare in partita, poi nell'intervallo ci siamo detti 2-3 cose e siamo entrati con lo spirito giusto. Abbiamo capito che dovevamo essere più aggressivi e siamo stati bravi. È la vittoria dello spogliatoio, uno spogliatoio unito. Ci crediamo e se andiamo avanti così ci toglieremo delle soddisfazioni".