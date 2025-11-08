Milan, la delusione di Allegri: "Due punti buttati. Rientrati in campo addormentati"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita pareggiata contro il Parma. Ecco le sue parole:

"Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48', la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità".

Su Estupinan

"Rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell'altro".

Su Leao e Pulisic

"Hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette".

Sulla rimonta subita

"In area eravamo imbambolati, passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare".

Sulla posizione di Leao

"Alla fine ha fatto anche il centravanti. Stasera abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la palla. Dobbiamo crescere nella lettura delle partite".