Parma-Milan 2-2, Cuesta: "Abbiamo faticato ma ci abbiamo messo il cuore"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ai microfoni di Sky, commenta la rimonta dei ducali contro il Milan:

Sulla rimonta

"Abbiamo provato a sistemare le cose che non andavano nel primo tempo e abbiamo affrontato le difficoltà per fare quello che volevamo, quindi essere aggressivi nella pressione alta e dominanti nell'area avversaria. Ci siamo riusciti. Potevamo anche vincere anche se abbiamo preso delle ripartenze nel finale che potevano farci perdere. Tanti alti e bassi e adesso a lavoro per migliorare. Loro bravi perché facevano dei movimenti che gli permettevano di avere più spazio. Abbiamo faticato ma poi ci abbiamo messo il cuore".

Sulla squadra

"Prendiamo il positivo di quel che abbiamo fatto questa sera, i ragazzi si stanno adattando rapidamente e anche io cerco di adattarmi rapidamente. Per noi l'età non dev'essere un limite e dobbiamo usare tutti gli aspetti positivi, quindi l'entusiasmo e l'energia".

Su Bernabé

"Noi quel che proviamo è sfruttare le qualità a disposizione. In questa zona di campo abbiamo avuto infortuni lunghi come Oristanio e Ondreijka e abbiamo adattato dei giocatori per sfruttare di più questi spazi. Adrian ha la capacità di segnare e fare assist e cerchiamo di sfruttare queste qualità".