Parma-Milan 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (45' st Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (36' st Hernani), Keita, Sorensen, Lovik (24' st Valeri); Cutrone (45'+2' st Cremaschi), Pellegrino. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begic, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. Allenatore: Cuesta
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter (42' st Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (25' st Pulisic), Estupinan (25' st Bartesaghi); Nkunku (15' st Loftus-Cheek), Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Jashari. Allenatore: Allegri
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 12' Saelemaekers (M), 25' rig. Leao (M), 45'+2' Bernabé (P), 16' st Delprato (P)
Ammoniti: Modric (M), Sorensen (P)