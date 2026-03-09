Tre punti d'oro per il Genoa: 2-1 alla Roma che sente il fiato sul collo di Como e Juventus

Tre punti che sanno di ossigeno e caricano l'ambiente. Il Genoa supera 2-1 la Roma al "Ferraris" e compie un passo in avanti verso il mantenimento della categoria. Ko che pesa per i giallorossi di Gasperini che vengono raggiunti dal Como e avvicinati a -1 dalla Juventus riaccendendo di fatto la lotta per il quarto posto. Dopo un primo tempo con poche emozioni, i rossoblù passano in vantaggio con un rigore di Messias ma i Capitolini pareggiano i conti con N'Dicka pochi istanti più tardi. Di Vitinha il gol decisivo che vale una vittoria di prestigio contro una big.

Al termine del match, Daniele De Rossi ha commentato così in conferenza stampa: "Ho una squadra che è disponibile, che ha gamba, fiato e coraggio. E sono le caratteristiche che chiede Gasperini e io i più grandi li spio e li seguo. Mi piace molto il calcio che fa lui e per giocare contro le sue squadre o se coraggioso o ti mangiano".

Queste invece le parole di Gian Piero Gasperini sempre ai media: "Era una partita diversa perché l'impostazione del Genoa era non farci giocare e mettere palloni lunghi. Quando è così ti devi adattare e noi lo abbiamo fatto con grande spirito. Non è un momento fortunatissimo. Abbiamo fatto un errore netto sul rigore".