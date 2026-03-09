Donadoni e lo Spezia si godono Artistico: doppia cifra raggiunta. Meglio di Esposito e Nzola

Con la doppietta messa a segno contro il Monza il centravanti dello Spezia Gabriele Artistico ha toccato la doppia cifra in Serie B candidandosi a grande protagonista per una lotta salvezza che si fa sempre più infuocata. Ma non solo perché il classe 2002 sta facendo meglio di molti celebrati attaccanti nella loro prima stagione in maglia bianca: da Pio Esposito a M’Bala Nzola, come sottolinea Il Secolo XIX.

Con Donadoni il cambio di passo - Un cambio di passo, quello del centravanti, arrivato dopo novembre e con il cambio di guida tecnica. Sotto la gestione Luca D’Angelo infatti Artistico non aveva mai segnato in campionato (l’unico gol fu in Coppa Italia contro la Sampdoria), con il cambio di passo che è arrivato a fine novembre con i due gol consecutivi nei derby contro i blucerchiati e la Virtus Entella che portarono in dote sei punti pesantissimi per la corsa salvezza. Sotto la guida di Roberto Donadoni dunque l’attaccante è rinato e sta trovando una certa continuità realizzativa diventando così uno degli uomini chiave nella corsa salvezza degli Aquilotti.

Il futuro - Dieci gol che ovviamente stanno portando lo Spezia a riflettere sul suo futuro con l’accordo siglato in estate con la Lazio che è molto chiaro: prestito con diritto di riscatto a favore dei liguri per 3 milioni di euro e controriscatto da parte dei biancocelesti fissato a 500mila euro in più. Oltre che dall’eventuale salvezza dunque per la permanenza del classe 2001 molto dipenderà anche dalle mosse estive del club di Claudio Lotito che potrebbe decidere di riportare nella capitale il centravanti e magari tenerlo. In quel caso lo Spezia dovrà andare alla caccia di un nuovo attaccante. Ma prima di questi discorsi c'è un finale di campionato in cui conquistare la permanenza in cadetteria con Artistico pronto ancora a prendersi la scena.