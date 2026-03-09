Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Donadoni e lo Spezia si godono Artistico: doppia cifra raggiunta. Meglio di Esposito e Nzola

Donadoni e lo Spezia si godono Artistico: doppia cifra raggiunta. Meglio di Esposito e NzolaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:49Serie B
Tommaso Maschio

Con la doppietta messa a segno contro il Monza il centravanti dello Spezia Gabriele Artistico ha toccato la doppia cifra in Serie B candidandosi a grande protagonista per una lotta salvezza che si fa sempre più infuocata. Ma non solo perché il classe 2002 sta facendo meglio di molti celebrati attaccanti nella loro prima stagione in maglia bianca: da Pio Esposito a M’Bala Nzola, come sottolinea Il Secolo XIX.

Con Donadoni il cambio di passo - Un cambio di passo, quello del centravanti, arrivato dopo novembre e con il cambio di guida tecnica. Sotto la gestione Luca D’Angelo infatti Artistico non aveva mai segnato in campionato (l’unico gol fu in Coppa Italia contro la Sampdoria), con il cambio di passo che è arrivato a fine novembre con i due gol consecutivi nei derby contro i blucerchiati e la Virtus Entella che portarono in dote sei punti pesantissimi per la corsa salvezza. Sotto la guida di Roberto Donadoni dunque l’attaccante è rinato e sta trovando una certa continuità realizzativa diventando così uno degli uomini chiave nella corsa salvezza degli Aquilotti.

Il futuro - Dieci gol che ovviamente stanno portando lo Spezia a riflettere sul suo futuro con l’accordo siglato in estate con la Lazio che è molto chiaro: prestito con diritto di riscatto a favore dei liguri per 3 milioni di euro e controriscatto da parte dei biancocelesti fissato a 500mila euro in più. Oltre che dall’eventuale salvezza dunque per la permanenza del classe 2001 molto dipenderà anche dalle mosse estive del club di Claudio Lotito che potrebbe decidere di riportare nella capitale il centravanti e magari tenerlo. In quel caso lo Spezia dovrà andare alla caccia di un nuovo attaccante. Ma prima di questi discorsi c'è un finale di campionato in cui conquistare la permanenza in cadetteria con Artistico pronto ancora a prendersi la scena.

Articoli correlati
Spezia, Donadoni: "Bel segnale della squadra, contento di Comotto" Spezia, Donadoni: "Bel segnale della squadra, contento di Comotto"
Spezia-Monza 4-2, le pagelle: Artistico mattatore, Carboni condanna i suoi Spezia-Monza 4-2, le pagelle: Artistico mattatore, Carboni condanna i suoi
Lazio, l'attacco è un rebus: il paradosso dei "bomber a quota 3" e l'idea Artistico... Lazio, l'attacco è un rebus: il paradosso dei "bomber a quota 3" e l'idea Artistico per il futuro
Altre notizie Serie B
Fra Italia e Azerbaigian, il giovane Mezzotero potrebbe fare una scelta inusuale Fra Italia e Azerbaigian, il giovane Mezzotero potrebbe fare una scelta inusuale
Samp verso il cambio d'allenatore, Nicolini punta D'Angelo: "È quel che serve ora"... Samp verso il cambio d'allenatore, Nicolini punta D'Angelo: "È quel che serve ora"
Donadoni e lo Spezia si godono Artistico: doppia cifra raggiunta. Meglio di Esposito... Donadoni e lo Spezia si godono Artistico: doppia cifra raggiunta. Meglio di Esposito e Nzola
Sampdoria, si va verso l'esonero di Gregucci e Foti. Poi la nomina del successore... TMWSampdoria, si va verso l'esonero di Gregucci e Foti. Poi la nomina del successore
Pescara, Sebastiani: "C'è amore fra squadra e tifosi, sono il nostro 14° uomo in... Pescara, Sebastiani: "C'è amore fra squadra e tifosi, sono il nostro 14° uomo in campo"
Sampdoria nuovamente nel caos, Fredberg: "Decisioni vanno prese con lucidità" Sampdoria nuovamente nel caos, Fredberg: "Decisioni vanno prese con lucidità"
Alex Schwazer al SudTirol: "Lavoro per far migliorare aspetti legati alla corsa e... Alex Schwazer al SudTirol: "Lavoro per far migliorare aspetti legati alla corsa e capacità di recupero"
L'effetto Insigne si fa sentire. Il Pescara è tornato pienamente in corsa per la... L'effetto Insigne si fa sentire. Il Pescara è tornato pienamente in corsa per la salvezza
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
3 "Mi ha chiamato traditore 50 volte, perché?": Mourinho sulla lite con Lucho Gonzalez
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
5 Inter, Chivu: "In attacco potevamo e dovevamo fare meglio, con l'Atalanta è da vincere"
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Immagine top news n.1 Moreno, ex tecnico di Fabregas al Monaco: "Il suo Como oggi sta evolvendo l'intera Serie A"
Immagine top news n.2 Bisogna ringraziare Allegri! Lo spiraglio c'è, anche se sia Max che il Milan dicono di no
Immagine top news n.3 Inter, il derby è un incubo: Chivu vede ancora lo scudetto, ma il Milan ora spera
Immagine top news n.4 Vlahovic-Juventus, scatto per il rinnovo: Ristic è già arrivato a Torino
Immagine top news n.5 Il Milan accorcia sull'Inter, il Como sogna. Colpo Lecce: la classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.6 Il Milan non lo dice, ma ha riaperto la lotta Scudetto: derby contro l'Inter deciso da Estupinan
Immagine top news n.7 Tre punti d'oro per il Genoa: 2-1 alla Roma che sente il fiato sul collo di Como e Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.2 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.3 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.4 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, il rinnovo di McTominay va chiuso in tempi brevi: sul piatto accordo fino al 2030
Immagine news Serie A n.2 Corsa Champions, è bagarre per il quarto posto: i calendari a confronto
Immagine news Serie A n.3 Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Immagine news Serie A n.4 Napoli, per Conte futuro blindato: fumata bianca a maggio, previsto un confronto con ADL
Immagine news Serie A n.5 Lazio, mezza squadra si gioca il futuro: Gila promesso sposo del Milan, anche Ratkov può partire
Immagine news Serie A n.6 Il derby è del Milan, Pancaro: "Ora la pressione è tutta sulle spalle dell'Inter"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Fra Italia e Azerbaigian, il giovane Mezzotero potrebbe fare una scelta inusuale
Immagine news Serie B n.2 Samp verso il cambio d'allenatore, Nicolini punta D'Angelo: "È quel che serve ora"
Immagine news Serie B n.3 Donadoni e lo Spezia si godono Artistico: doppia cifra raggiunta. Meglio di Esposito e Nzola
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, si va verso l'esonero di Gregucci e Foti. Poi la nomina del successore
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Sebastiani: "C'è amore fra squadra e tifosi, sono il nostro 14° uomo in campo"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria nuovamente nel caos, Fredberg: "Decisioni vanno prese con lucidità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani a rischio esclusione. Binda: "Gli altri club dovrebbero poter chieder danni agli scorretti"
Immagine news Serie C n.2 Triestina a un passo dalla Serie D, poi sarà tabula rasa. Ma può tornare D'Aniello
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, vittoria e polemiche: tifosi contro Capomaggio e Golemic. Arechi deserto
Immagine news Serie C n.4 'E venne il giorno'. Il TFN si pronuncerà sul futuro del Trapani: ipotesi esclusione concreta
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 31ª giornata: ben sei posticipi in programma oggi
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Voca: "Ci adattiamo per la squadra. Punto importante su un campo difficile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rosucci-Juventus Women, avanti insieme. Il capitano rinnova fino al 30 giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.2 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”