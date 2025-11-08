Il Milan schianta il Parma in 25', ma Bernabé tiene viva la speranza: 1-2 all'intervallo

Milan avanti con merito a Parma: 1-2 al "Tardini" all'intervallo con i rossoneri che in 25 minuti hanno schiantato i ducali. Partita tuttavia riaperta nei minuti di recupero e che lascia la porta aperta a un potenziale secondo tempo ricco di emozioni.

Alexis Saelemaekers sugli scudi: il belga prima sblocca la partita con un sinistro angolato sul quale Suzuki si tuffa in ritardo; poi si procura un calcio di rigore, venendo steso da Ndiaye. Dal dischetto freddo Leao che calcia alla destra di Suzuki e buca l'angolo basso nonostante il portiere abbia intuito la direzione. Quarto centro in campionato per il portoghese, quinto stagionale se contiamo anche la Coppa Italia. E primo in trasferta.

Poca storia per il resto, col Parma che si è visto annullare un gol sullo 0-1 a Cutrone per fuorigioco e che ha subito il dominio rossonero. Ma il bello del calcio sta nella sua imprevedibilità e un meraviglioso tiro a giro di Bernabé nei minuti di recupero si infila sul palo più lontano e riapre la partita, rianimando lo stadio. Per lo spagnolo secondo gol consecutivo dopo quello realizzato contro il Bologna.