Pellegrino: "Guardavo Crespo su YouTube. Il paragone? Devo pensare a migliorare"

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ai microfoni di Sky dopo il 2-2 contro il Milan:

Sulla partita in generale

"Una partita difficile per noi, dovevamo fare tanto sforzo difensivo, aiutare la squadra e poi ripartire. Abbiamo fatto bene. Non abbiamo cominciato male, loro hanno trovato il gol e fino alla fine del primo tempo è stata una brutta partita ma col gol di Adrian l'abbiamo riaperta. Nella ripresa c'è stata una bella sfuriata e l'abbiamo ripresa".

Sul paragone con Crespo

"Lo guardavo sempre, ho visto i video su YouTube e mio papà mi parlava di lui. La comparazione è troppo grande, io devo pensare a migliorare. Poi vediamo dove posso arrivare".

Meglio giocare con un altro attaccante o da solo?

"Mi piace giocare con uno di fianco perché mi sta vicino e gli posso lasciare la palla e agevolargli il compito. Ma posso giocare anche da solo".