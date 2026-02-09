Anguissa ha di nuovo mal di schiena. E ora i tempi di recupero sono sempre più ignoti

Il Mattino di oggi fa il punto sulle condizioni di Zambo Anguissa: il centrocampista ha di nuovo mal di schiena, non riesce a eliminare alla radice il problema che lo tormenta da una ventina di giorni. L’ernia, al momento, pare l’unico avversario davvero capace di fermare il centrocampista camerunense, assente dai radar ormai dal 12 novembre. Difficile che entro una quindicina di giorni lo scenario possa cambiare. Conte ha messo il dito nella piaga, parlando del problema che 'i medici non sanno risolvere'.

Il problema è maturato nel ritiro del Camerun, quando Anguissa accusa un problema muscolare. Gli accertamenti confermano la lesione al bicipite femorale. Due mesi e mezzo di stop, addio alla Coppa d’Africa e a un bel po’ di partite col Napoli. A metà gennaio, la data del rientro previsto. Macché. Quando sembrava tutto pronto, arriva l’altolà per i problemi alla schiena. Problemi molto comuni tra i calciatori, compresi quelli azzurri.

Ma l’ernia (sospetta) di Anguissa non gli consente di correre e di allenarsi. Figurarsi giocare. Un peccato, perché nel frattempo anche il discorso del rinnovo che andava avanti con gli agenti, ha rallentato: ha un contratto fino al giugno del 2027 e da tempo sono state gettate le basi per un prolungamento. Ma per prima cosa, Anguissa deve tornare in campo.