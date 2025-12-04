TMW Radio Santini: "Inter, test importante col Como. Anche perché con le big finora..."

Il giornalista Fabio Santini è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. E ha parlato del momento dell'Inter dopo la vittoria in Coppa Italia: "Il Venezia ha giocato da piccola squadra di Serie B, era piena zeppa di riserve. Il Como ha gioco, un grande allenatore invece. L'Inter fa belle figure con le medio-basse, ma con quelle di fascia alta le prende sempre o quasi. Sarebbe da interrogarsi su questo. Il Como lo batti giocando come ieri sera.

Fabregas? In estate si è parlato con lui, ma si avevano visioni diverse sul calcio. Se fosse arrivato lui all'Inter, avrebbe cambiato almeno 7/11 e questo non si poteva fare. La terza scelta era Chivu, che sta facendo molto bene dal punto di vista psicologico. Sul piano della comunicazione ok, ma devo essere convinto ancora sul piano dei risultati, non della gestione perché c'è un bel clima. Sarà un test probante quello col Como".