Il Milan torna a vincere, Scamacca ko ma domani sarà a Coverciano: le top news delle 22

Gianluca Scamacca ko e niente playoff con la Nazionale? Ancora nulla di certo. L'attaccante dell'Atalanta - nonostante il ko - nelle prossime ore risponderà comunque alla convocazione del ct Gattuso e si presenterà regolarmente a Coverciano. Il classe 1999, ricordiamo, ha riportato una lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro, iniziando da subito il protocollo riabilitativo idoneo. La prognosi dipenderà dall'evoluzione del quadro clinico-strumentale, ma il giocatore è molto motivato e vuole esserci. Successivamente si faranno tutte le valutazioni del caso in vista della prima gara di giovedì contro l'Irlanda del Nord, così come per l'eventuale finale playoff contro la vincente di Galles-Bosnia.

Soffre, ma vince il Milan contro il Torino. Come all'andata, un altro 3-2 che permette al Diavolo di tornare al secondo posto e avvicinarsi momentaneamente all'Inter, che in attesa della partita di Firenze si trova a cinque punti (qui la cronaca della partita).

"È la foga del momento. Inizio ad andare avanti con l'età, non vorrei che il cuore cedesse. Quindi in quel momento lì la partita per noi era molto importante". Così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, a Dazn dopo la partita con il Torino, parlando del rigore concesso ai granata a 5' dalla fine. Nelle proteste, Allegri ha detto "smetto di allenare", ovviamente nella foga del momento. "Venivamo dalla sconfitta contro la Lazio e nel primo tempo abbiamo trovato un Torino, nella prima mezz'ora, molto buono - ha proseguito Allegri . Ma soprattutto noi forzavamo troppo la giocata dentro il campo e prendevamo troppe ripartenze. Nel secondo tempo i ragazzi sono cresciuti anche fisicamente, non era facile dopo il pareggio a fine primo tempo". "Oggi era importante vincere. Avevamo perso con Parma e Lazio - ha concluso - oggi non era facile vincerla e il Torino ha fatto una bella partita".