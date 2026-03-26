Oggi Italia-Irlanda del Nord: da Fahr a Lollobrigida, Volandri e non solo. La carica agli azzurri

Conta "la serenità innanzitutto, via la pressione". E' la ricetta di Sandro Campagna. Il commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di pallanuoto due volte campione del mondo è parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del match di questa sera fra gli azzurri e l'Irlanda del Nord e valido per il playoff per il Mondiale: "La sofferenza ti fa fare il salto di qualità. Tonali può essere il Figlioli di Rino, ma confido molto in Kean".

Un in bocca al lupo arriva anche da Sarah Fahr, oro olimpico e mondiale: "Rimanete uniti, mettete da parte gli individualismi, trasformate le emozioni che avete vissuto nell’avvicinamento a questo appuntamento nel fuoco che, sono sicura, renderà l’Italia intera orgogliosa di voi". Fa eco anche il capitano azzurro di volley vincitore di due Mondiali Simone Giannelli: "L’Italia intera non vede l’ora che arrivino queste partite. Sappiamo tutti quanti che sarà difficile, però quando c’è l’Italia del calcio che gioca, tutti siamo pronti a tifare".

Prosegue anche Nadia Battocletti, oro mondiale nei 3000 metri: "Abbiamo tutti bisogno di ritrovare questa unione e sarebbe bellissimo farlo grazie a voi". "L'Italia - dichiara il capitano non giocatore dell'Italia di tennis tre volte vincitore della Coppa Davis Filippo Volandri - sentirà forte l’abbraccio di tutta la nazione, anche di chi è più critico, anche di chi è solito improvvisarsi commissario tecnico sul divano". "Ascoltare il calore del pubblico" è il segreto della due volte campionessa olimpica di pattinaggio su pista lunga Francesca Lollobrigida: Credo che la pressione, come è normale, un po’ ci sia; ma deve essere quella positiva, non negativa. Per questo consiglio loro di divertirsi e sorridere".