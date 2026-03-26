Atalanta verso il rush finale per conquistare l'Europa. Il confronto dal 2017 ad oggi

L’Atalanta è arrivata alla sosta per le Nazionali con l’obiettivo di ricaricare le batterie in vista di un rush finale tanto interessante quanto dalla posta in palio elevata: ci si gioca l’Europa e vincere più partite possibili farà la differenza sulla coppa che si andrà a disputare nella prossima stagione. Gli uomini di Raffaele Palladino occupano attualmente il 7° posto in classifica, a quattro punti da Roma e Juventus e a sette dalla zona Champions League presidiata in questo momento dal Como.

Nerazzurri "indietro" rispetto agli altri anni? Non proprio. Confrontando le varie annate dal 2016 a oggi, la Dea attuale ha gli stessi punti del 2023/24 (quando vinse l’Europa League e centrò la Champions) e un solo punto in meno rispetto al 2018/19 (anno della prima Champions) e al 2021/22 (quando finì fuori dall’Europa). Il bottino attuale è invece superiore a quello del 2022/2023 conclusa in Europa.

Atalanta alla 30° giornata dal 2016 fino ad oggi

2016/2017: 58 punti (5° posto) → 72 punti (4° posto)

2017/2018: 47 punti (7° posto) → 60 punti (7° posto)

2018/2019: 51 punti (5° posto) → 69 punti (3° posto)

2019/2020: 63 punti (4° posto) → 78 punti (3° posto)

2020/2021: 61 punti (4° posto) → 78 punti (3° posto)

2021/2022: 51 punti (5° posto) → 59 punti (8° posto)

2022/2023: 49punti (7° posto) → 64 punti (5° posto)

2023/2024: 50 punti (6° posto) → 69 punti (4° posto)

2024/2025: 58 punti (3° posto) → 74 punti (3° posto)

*2025/2026: 50 punti (7° posto) → Proiezione: 63/65 punti*