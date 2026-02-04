Milan a quota 50 punti dopo 23 giornate: ai rossoneri non accadeva da più di vent’anni

Che lo dica o meno, Massimiliano Allegri crede allo scudetto del Milan. Non si spiegherebbe altrimenti la furia nei confronti dei suoi giocatori con il risultato in ghiaccio (3-0) a Bologna dopo una gran bella prova. Del resto, con il successo su Italiano i rossoneri hanno già raggiunto, dopo 23 giornate, quota 50 punti. Un traguardo, ovviamente solo psicologico perché la stagione è ancora molto lunga, che al Milan non si vedeva da decenni.

L’ultimo ad avvicinarsi, infatti, era stato Stefano Pioli, arrivato a 49 punti alla 23ª giornata e poi destinato a superarla in breve. Il tecnico emiliano ci è riuscito in ben tre stagioni, senza però mai riuscire a mettere il “5” davanti così presto. Molto vicino (48) anche lo stesso Allegri, ma per trovare una stagione in cui i rossoneri abbiano avuto 50 o più punti a questo punto del campionato bisogna tornare addirittura indietro alla Serie A 2003/2004. In panchina c’era Carlo Ancelotti, che poi avrebbe vinto lo scudetto al termine di quel campionato.

Milan, quanti punti in classifica dopo 23 giornate?

2025/2026: 50

2024/25: 35

2023/24: 49

2022/23: 44

2021/22: 49

2020/21: 49

2019/20: 32

2018/19: 39

2017/18: 35

2016/17: 40

2015/16: 39

2014/15: 30

2013/14: 29

2012/13: 40

2011/12: 47

2010/11: 48

2009/10: 45

2008/09: 45

2007/08: 38

2006/07: 41

2005/06: 48

2004/05: 48

2003/04: 58