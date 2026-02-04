Milan a quota 50 punti dopo 23 giornate: ai rossoneri non accadeva da più di vent’anni
Che lo dica o meno, Massimiliano Allegri crede allo scudetto del Milan. Non si spiegherebbe altrimenti la furia nei confronti dei suoi giocatori con il risultato in ghiaccio (3-0) a Bologna dopo una gran bella prova. Del resto, con il successo su Italiano i rossoneri hanno già raggiunto, dopo 23 giornate, quota 50 punti. Un traguardo, ovviamente solo psicologico perché la stagione è ancora molto lunga, che al Milan non si vedeva da decenni.
L’ultimo ad avvicinarsi, infatti, era stato Stefano Pioli, arrivato a 49 punti alla 23ª giornata e poi destinato a superarla in breve. Il tecnico emiliano ci è riuscito in ben tre stagioni, senza però mai riuscire a mettere il “5” davanti così presto. Molto vicino (48) anche lo stesso Allegri, ma per trovare una stagione in cui i rossoneri abbiano avuto 50 o più punti a questo punto del campionato bisogna tornare addirittura indietro alla Serie A 2003/2004. In panchina c’era Carlo Ancelotti, che poi avrebbe vinto lo scudetto al termine di quel campionato.
Milan, quanti punti in classifica dopo 23 giornate?
2025/2026: 50
2024/25: 35
2023/24: 49
2022/23: 44
2021/22: 49
2020/21: 49
2019/20: 32
2018/19: 39
2017/18: 35
2016/17: 40
2015/16: 39
2014/15: 30
2013/14: 29
2012/13: 40
2011/12: 47
2010/11: 48
2009/10: 45
2008/09: 45
2007/08: 38
2006/07: 41
2005/06: 48
2004/05: 48
2003/04: 58
