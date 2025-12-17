Il montepremi in Supercoppa, le parole di Allegri e Maignan e non solo: le top news delle 13

È il giorno che apre ufficialmente la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Per il quarto anno consecutivo la competizione si gioca a Riad , all’Al-Awwal Park, stadio da 24.700 posti che ospita le gare dell’Al Nassr. Oggi spazio alle prime conferenze stampa, domani la semifinale tra Napoli e Milan, venerdì toccherà a Bologna-Inter. In palio c’è un montepremi complessivo di circa 23 milioni di euro, con 11 destinati alla vincente.

Dal ritiro rossonero in Arabia Saudita ha parlato Massimiliano Allegri, che ha definito la sfida col Napoli "complicata e secca", confermando il rientro di Youssouf Fofana e rimandando la decisione su Rafael Leao. Stop invece per Santiago Gimenez: l’attaccante verrà operato alla caviglia e resterà fuori almeno sei settimane. Accanto al tecnico ha parlato il capitano Mike Maignan, che ha chiesto massima concentrazione e ha rimandato ogni discorso sul futuro.

In casa Inter l’attenzione è sull’infortunio di Denzel Dumfries, operato a Londra per la stabilizzazione della caviglia sinistra. I tempi di recupero sono da valutare, ma l’assenza dell’olandese potrebbe spingere i nerazzurri a intervenire sul mercato degli esterni. Restano in dubbio per la Supercoppa anche Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian.

Infine, uno sguardo al mercato: cresce l’asse tra Daniele De Rossi ed Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, ai margini della Fiorentina, potrebbe valutare un trasferimento al Genoa per rilanciarsi nella seconda parte di stagione. Una pista da monitorare nelle prossime settimane.