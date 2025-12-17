Fiorentina in grande difficoltà, Antognoni: "Spero che esca da questo tunnel"

In occasione dell'inaugurazione della 29^ casa accoglienza della Fondazione Tommasino Bacciotti, Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio FirenzeViola dell'iniziativa e del momento che sta vivendo la Fiorentina: "Non potevo mancare a questo evento. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Tommasino e Paolo ha scelto questa data per ricordarlo. E poi per continuare a perseguire questa missione della fondazione che ospita gratis tutte le famiglie che vengono da fuori Firenze per stare vicino ai propri figli seguiti dall'ospedale Meyer. Per questo dobbiamo fare un grande applauso a Paolo Bacciotti e alla sua famiglia".

Che ricordi ha di Losanna?

"Positivi sotto tutti gli aspetti. Perché è stata un'esperienza che ho vissuto bene sia come città, che mi ha accolto molto bene, che come squadra. Ho finito la mia carriera in modo tranquillo. Dopo 15 anni di Fiorentina molto vivaci, finire in un contesto così diverso mi ha premiato. Ho accettato il fatto di smettere piano piano. A Losanna è nata anche mia figlia e quindi ho ottimi ricordi anche familiari".

Giovedì sarà importante per i viola.

"Questa partita capita a puntino, mi riporta indietro con il tempo. Speriamo che sia una bella partita e che la Fiorentina esca da questo tunnel che in questo momento sta vivendo".