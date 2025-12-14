Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Napoli, Conte: "Non riusciamo a gestire le situazioni di vento contro"

Napoli, Conte: "Non riusciamo a gestire le situazioni di vento contro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:02Serie A
Davide Marchiol

17.40 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa AntonioConte, allenatore del Napoli, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella quindicesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.51 - Inizia la conferenza stampa.

Il match, lontano dal Maradona ancora delle difficoltà, dopo il buon primo tempo vi siete spenti:
"Penso che l'analisi sia corretto, l'approccio alla gara è stato importante contro una squadra molto fisica, non abbiamo concesso tiri e potevamo sfruttare meglio certe occasioni. Quello che dispiace e che si sta un po' riscontrando nel tempo è che quando il vento inizia un pochino a girare contro, quando il vento ti viene incontro invece di prenderlo di fronte stiamo facendo fatica a gestirlo. C'è stata una situazione dove ci siamo intimoriti, non può neanche essere giustificabile, ma dopo quello abbiamo fatto venti minuti dove abbiamo fatto veramente fatica, a parte il gol preso sono stati annullati due gol e hanno preso una traversa. Dobbiamo essere bravi a lavorare sull'aspetto mentale, in queste situazioni bisogna utilizzare mestiere e astuzia, capire i momenti, c'è anche lo stadio contro, devi sapere quando raffreddare il momento. C'è bisogno che i ragazzi capiscano le situazioni e i momenti, indirizzare la barca quando il mare è in tempesta. Non siamo riusciti a farlo in questi 20 minuti e dopo il gol preso è come ci fossimo liberati, cominciando a produrre, senza però riuscire a segnare. Quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare cercando di mostrare unione, compattezza, senza perdere entusiasmo e voglia di lottare e combattere. Faccio anche fatica a muovere delle situazioni di critica, perché vedo cosa fanno questi ragazzi, vedo come stanno affrontando questa emergenza, loro stanno dando tutto, dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare queste situazioni. Non è che dici prendo e in casa attacco e in trasferta mi chiudo aspettando il morto in casa, ma in trasferta spesso quando il vento è contrario non riusciamo a gestire il momento. Le statistiche sono state abbastanza chiare, abbiamo subito 7 sconfitte tra campionato e Champions, in trasferta. L'ho detto ai ragazzi, dobbiamo continuare a lavorare, essere pronti ad affrontare un'annata difficile, dobbiamo onorare la maglia e lo Scudetto".

Con l'ingresso di Politano ha scelto di non cambiare modulo come fatto a Qarabag:
"E' un cambio offensivo, ho messo un'ala, spostando Di Lorenzo da centrale per avere più uno contro uno tra Spinazzola e lo stesso Politano. Erano cambi per dare una sveglia e trovare il bandolo della matassa, perché non riuscivamo più a ripartire, Lobotka l'ho messo per riprendere il gioco in mano. Politano in quest'ultimo periodo l'ho tenuto spesso in panchina per avere un cambio offensivo, perché non ne ho ragazzi, anche col Qarabag abbiamo fatto questo, non ci siamo messi 4-2-3-1 come avete scritto, ho messo Di Lorenzo braccetto, Neres da 10, Lang largo, non è stato nulla di diverso. Abbiamo cercato più palleggio alzando Elmas al posto di Lang. Stiamo facendo il possibile anche per le rotazioni che abbiamo, sappiamo che sarà un'annata di vento contrario e dobbiamo combattere in tutti i modi una situazione che a inizio anno non potevamo aspettarci, dobbiamo cercare di continuare a lavorare. L'ambiente deve dare una mano, ci sono cose talmente oggettivo che non puoi far finta di niente o mettere la testa sotto la sabbia. Abbiamo voglia di difendere la maglia e di difendere lo Scudetto conquistato, il come farlo sta a noi".

La nota lieta è che almeno sono tornati Lobotka e Gutierrez:
"Sì rientra Lobo che aveva saltato le gare con Juventus e Benfica per un problema non gravissimo, ma quando giochi ogni tre giorni anche un problema piccolo diventa un problema. Aggiungiamo ora due giocatori in più a quelli a disposizione".

18:02 - Finisce la conferenza stampa.

Articoli correlati
Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro:... Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro: le top news delle 18
Udinese, Ekkelenkamp: "Vorrei giocare sempre contro il Napoli. Grande vittoria oggi"... Udinese, Ekkelenkamp: "Vorrei giocare sempre contro il Napoli. Grande vittoria oggi"
Udinese, Zaniolo: "Vittoria meritata e di tutti. Nazionale? Un obiettivo" Udinese, Zaniolo: "Vittoria meritata e di tutti. Nazionale? Un obiettivo"
Altre notizie Serie A
Fiorentina in crisi nera, si espone anche Matteo Renzi: "Firenze non merita questo... Fiorentina in crisi nera, si espone anche Matteo Renzi: "Firenze non merita questo scempio"
Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina Probabili formazioniSerie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Guizzo di Bisseck e l'Inter è già in vantaggio: 1-0 dei nerazzurri a Marassi sul... Guizzo di Bisseck e l'Inter è già in vantaggio: 1-0 dei nerazzurri a Marassi sul Genoa
Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro:... Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro: le top news delle 18
Hellas Verona, Bella-Kotchap: "Questi tre punti hanno un valore duplice, siamo molto... Live TMWHellas Verona, Bella-Kotchap: "Questi tre punti hanno un valore duplice, siamo molto felici"
Napoli, Conte: "Non riusciamo a gestire le situazioni di vento contro" Live TMWNapoli, Conte: "Non riusciamo a gestire le situazioni di vento contro"
Inter, Zielinski ci crede: "Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta in Champions" Inter, Zielinski ci crede: "Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta in Champions"
Genoa, Colombo: "Abbiamo preso consapevolezza di quello che non andava voltando pagina"... Genoa, Colombo: "Abbiamo preso consapevolezza di quello che non andava voltando pagina"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
3 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
4 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
5 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.1 Notte fonda al Franchi: la Fiorentina perde contro il Verona e ora la B è più di una possibilità
Immagine top news n.2 Dopo la Champions, il Napoli crolla anche in Serie A: Ekkelenkamp firma il meritato 1-0 Udinese
Immagine top news n.3 Super Bartesaghi, ma non basta al Milan: un bel Sassuolo ferma la capolista sul 2-2
Immagine top news n.4 Milan, Tare: "Maignan è un vero leader, gli piace stare qui e a noi piace se rinnova"
Immagine top news n.5 Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Nkunku dal 1', Loftus-Cheek a centrocampo
Immagine top news n.6 Juventus, i convocati per la gara di stasera col Bologna: out Pinsoglio, Gatti, Vlahovic e Milik
Immagine top news n.7 Juventus interessata a Frattesi? L'Inter apre alla cessione ma chiede Khephren Thuram
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.2 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.4 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina in crisi nera, si espone anche Matteo Renzi: "Firenze non merita questo scempio"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine news Serie A n.3 Guizzo di Bisseck e l'Inter è già in vantaggio: 1-0 dei nerazzurri a Marassi sul Genoa
Immagine news Serie A n.4 Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona, Bella-Kotchap: "Questi tre punti hanno un valore duplice, siamo molto felici"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Conte: "Non riusciamo a gestire le situazioni di vento contro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 16ª giornata: Pescara-Frosinone 1-1 al 45'. Koutsoupias risponde a Tonin
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Marras: "Serve più maturità. Dovevamo prendere almeno un punto"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese-Virtus Entella 3-1, le pagelle: Schiavi da premio Puskas!
Immagine news Serie B n.4 Carrarese-Virtus Entella prende fuoco nella ripresa. Finisce 3-1 per i toscani
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Petriccione: “Siamo diventati squadra, ora sfruttiamo il momento positivo”
Immagine news Serie B n.6 Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali: Gorgone sceglie Tonin come partner di Di Nardo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giana Erminio al 6° risultato utile di fila. Espinal: "Non perdiamoci il presente"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, Tedesco: "Finché sarò qui farò di tutto per tirarci fuori da questa situazione"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 18ª giornata: i finali delle 14:30. Il Vicenza non si ferma. Il Catania pareggia
Immagine news Serie C n.4 Picerno, Bertotto duro: "Giocare bene non basta. Senza punti non si va avanti"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 18ª giornata: i parziali dei match delle 15. Cittadella sotto di due in casa
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 18ª giornata: sconfitte sia Inter che Atalanta. Festa per Giana e Sorrento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere