Napoli, Conte: "Noi troppo preoccupati. Dobbiamo migliorare nella gestione delle difficoltà"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l'Udinese persa per 1-0.

Gara complicata oggi. Cosa è mancato?

"Nel primo tempo non abbiamo subito tiri in porta, noi potevamo sfruttare meglio le occasioni avute. Il secondo tempo è iniziato con un fallo laterale sul quale siamo andati in affanno. Da lì in avanti c'è stato un po' di timore, lo vedevi. Nei primi venti minuti del secondo tempo sono stati annullati due gol e c'è stata una traversa. Noi eravamo troppo preoccupati e timorosi, dovremmo lavorare tanto. Dobbiamo essere bravi anche nei momenti negativi, usare il mestiere per gestire situazioni che sicuramente dobbiamo migliorare".

Dove pensa di lavorare per gestire i momenti di difficoltà?



"Noi dobbiamo essere bravi nella gestione di questi momenti, li devono gestire loro con malizia ed esperienza. Anche con perdite di tempo. Poi non bisogna perdere il coraggio e non farsi sopraffare. Se continui così il gol te lo chiami, e noi ce lo siamo chiamato. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che nell'emergenza stanno dando tutto. In trasferta dobbiamo essere più bravi a gestirla e tirare fuori più carattere. Esce fuori più la persona del calciatore, è l'aspetto più difficile da allenare. A livello psicologico cerchi di lavorarci e di trovare la via giusta. Ci sono calciatori che hanno carisma, che si sentono in campo. Noi possiamo crescere, abbiamo degli ottimi ragazzi"

È preoccupato per gli infortuni?



"Ho dato un campanello d'allarme anche quando abbiamo vinto. C'è poco da dire. Ad inizio anno quando giochi tante competizioni ti preoccupi di fare una rosa all'altezza. Se poi per motivi esterni la rosa viene ridotta... Puoi tenere botta ma qualcosa devi pagare, altrimenti saremmo tutti dei fenomeni. In virtù di questo dobbiamo continuare così, con grande unione ed entusiasmo. Per noi quest'annata sarà comunque non semplice. L'importante è aver voglia di essere uniti e compatti, affrontando le difficoltà rimanendo compatti. Anche tutto l'ambiente deve stare vicino, non sarà un'annata facile. Abbiamo voglia di lavorare e combattere. Abbiamo perso sette partite in trasferta, qualcosina dobbiamo migliorare. Ci sono tante partite in una, quando il vento va dalla parte contraria dobbiamo migliorare per saper viaggiare con il vento contro".