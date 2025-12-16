TMW Said su Salah: "Ha sbagliato momento per parlare. Lo vedo via da Liverpool"

Nel corso dell'intervista rilasciata in esclusiva per Tuttomercatoweb, la vecchia conoscenza del calcio italiano, Hany Said (ex Bari e Fiorentina, tra le altre) ha parlato della potenzialità dell'Egitto, squadra 7 volte vincitrice della Coppa d'Africa. Ecco un estratto del suo intervento:

"Mi aspetto che l'Egitto vinca la Coppa d'Africa anche perché l'attesa inizia a essere troppa. L'ultima gioia è del 2010, c'ero anch'io. E per noi egiziani aspettare così tanto non va bene. E penso che questa squadra abbia le qualità per arrivare fino in fondo".

Grande attesa inevitabilmente per Salah, dopo i fatti di Liverpool

"Penso che abbia sbagliato il momento per parlare di questo, ma siamo umani e sbagliamo tutti. Detto questo è un giocatore che ha fatto tanto per il Liverpool".

Che futuro ti aspetti da lui?

"Penso che molto probabilmente andrà via".

Tolti i nomi noti come Salah e Marmoush, chi potrebbe farsi notare dal pubblico europeo?

"Faccio due nomi e dico Emam Ashour, centrocampista classe 1998 dell'ìAl-Ahly. È reduce da un infortunio e se si mostra recuperato è un gran bel giocatore. E poi dico Ibrahim Adel dell'Al Jazira, squadra di Abu Dhabi. Era al Pyramids l'anno scorso e aveva avuto un'offerta dal Getafe, in Spagna. Ma l'offerta pervenuta al club non era sufficiente".