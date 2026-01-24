Il Napoli è arrivato a Torino per la sfida alla Juventus: in hotel c'è anche il neoacquisto Giovane
Il big match è alle porte: domani il Napoli farà visita alla Juventus allo Stadium. La spedizione azzurra già oggi ha raggiunto Torino, nel pomeriggio, sistemandosi all’Air Palace Hotel, quartier generale scelto per la vigilia della gara contro i bianconeri. Tra i presenti c’è anche l’ultimo arrivato, Giovane Santana do Nascimento.
Il brasiliano, prelevato dall'Hellas Verona, ha fatto il suo ingresso in hotel separatamente dal resto della squadra, arrivando su un van prima dei due pullman con calciatori e staff. Il nuovo acquisto sarà dunque regolarmente inserito nella lista dei convocati per la sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A. A riportarlo è TuttoNapoli.net.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l'estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
