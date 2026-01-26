TMW Skovgaard l'ultima scommessa di Corvino: sarà il nuovo attaccante del Lecce Primavera

Sono programmate per domani le visite con il Lecce di Bertram Skovgaard, attaccante danese in arrivo dall'Aalborg BK: lo scandinavo classe 2007 arriva dall'Aalborg BK e sarà impiegato con la Primavera 1 dopo un primo scorcio di stagione con la Prima Squadra. Nella prima serie danese ha giocato 7 partite e segnato un gol.