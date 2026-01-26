Ufficiale Reggiana, ecco l'erede di Magnani in difesa: dal Bari arriva Vicari in prestito

La Reggiana ha trovato il sostituto di quel Giangiacomo Magnani, tornato al Palermo dopo sei mesi in prestito in Emilia. Si tratta dell'esperto centrale del Bari Francesco Vicari, reduce da nove presenze con i biancorossi in questa stagione. Di seguito i comunicati dei due club:

"La linea difensiva granata si rinforza con l’arrivo di Francesco Vicari. AC Reggiana annuncia l’arrivo in prestito fino al termine della stagione del centrale classe 1994 di proprietà del Bari.

Nato a Roma, Vicari fa il suo esordio tra i professionisti in Serie B con la maglia del Novara nel maggio 2013 e con gli azzurri resta altre tre stagioni prima del trasferimento alla SPAL. Con il club ferrarese è protagonista della promozione in Serie A e dal 2017 al 2020 mette insieme 96 presenze nel massimo campionato. Nel luglio 2022, dopo il ritorno in Serie B con i biancoazzurri, viene rilevato dal Bari. In biancorosso, nel corso delle ultime quattro annate, arriva a vestire la fascia da capitano e taglia il traguardo delle 200 presenze in cadetteria".

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'AC Reggiana 1919 per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '94 Francesco Vicari fino al termine della stagione corrente".