TMW Nzola pronto a lasciare il Pisa: ci sono gli accordi col Sassuolo, manca ok della Fiorentina

Potrebbe sbloccarsi entro breve la situazione attorno a M'Bala Nzola (29 anni), centravanti attualmente al Pisa ma di proprietà della Fiorentina e pronto a lasciare la compagine toscana in maglia nerazzurra per accasarsi altrove e rilanciarsi. L'angolano si appresta a ripartire da un'altra realtà della nostra Serie A.

Nei giorni scorsi vi abbiamo infatti dato conto dell'interessamento del Sassuolo per Nzola, e rispetto all'ultimo aggiornamento emergono ulteriori novità. I neroverdi hanno infatti accelerato sul fronte del centravanti classe 1996, con l'obiettivo di regalare a Grosso un'alternativa di rilievo al numero nove titolare Pinamonti: secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il Sassuolo ha raggiunto l'accordo sia con il Pisa che con il calciatore per averlo già adesso a gennaio. Di fatto adesso manca solamente l'ultimo ok, quello della Fiorentina, perché la trattativa venga finalizzata e arrivi alla fumata bianca.

Nzola è stato di fatto messo fuori rosa nel Pisa da Gilardino pubblicamente dopo aver sbagliato un calcio di rigore nella sconfitta interna contro il Como del 30 dicembre scorso. Con queste parole: "Ci aspettiamo di più da lui: deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione. Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%".

Su Nzola c'erano anche il Genoa, il Cagliari, il Lecce e anche lo Spezia in Serie B che sperava in un romantico ritorno. Ma il suo futuro, salvo sorprese, è al Sassuolo.