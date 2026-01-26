Union Brescia, Mercati rischia un lungo stop. Si valuta l’acquisto di un mediano

In attesa degli esami strumentali, a cui si sottoporrà fra oggi e domani, in casa Union Brescia si ragiona sulla possibilità di tornare sul mercato per sostituire Alessandro Mercati. Il giocatore nella giornata di sabato, nel corso della sfida contro il Renate dove è rimasto in campo poco più di mezzora, ha infatti accusato una fitta al ginocchio destro e nella giornata di ieri è apparso molto dolorante tanto che le sensazioni non sono buone.

Secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia il centrocampista classe 2002 potrebbe infatti restare fermo per un lungo periodo con il club che dunque si troverebbe nella necessità di sostituire un giocatore che è sceso in campo in 17 occasioni in campionato, mettendo a segno anche un gol. Tutto però valutato dopo l’esito degli esami, ma gli uomini mercato delle Rondinelle sono già al lavoro per guardarsi attorno e trovare il giusto sostituto del calciatore arrivato in estate dal Kallithea.