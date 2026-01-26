Esclusiva TMW L'ex preparatore del Napoli: "Sfogo di Conte? Per me ce l'aveva con lo staff medico"

Il Napoli cade contro la Juventus ed in casa azzurra il tema della gestione degli infortuni è più vivo che mai. Il tecnico Antonio Conte ha posto la questione sulla situazione di "super emergenza", come l'ha definita dopo la gara di Torino, spiegando che "così è impossibile andare avanti", pur precisando - ai microfoni di DAZN - "eppure noi dobbiamo andare avanti".

L'ex preparatore atletico del Napoli - ai tempi di Mazzarri e Benitez -, Corrado Saccone, ha parlato di queste tematiche a TuttoMercatoWeb.com.:

Che ne pensa della sconfitta del Napoli contro la Juventus?

"La sconfitta che il Napoli ha rimediato contro la Juve era quasi preannunciata, visto le innumerevoli assenze nella squadra partenopea. Ovviamente la vittoria non è stata semplice per la squadra di Spalletti che però, appena ha pigiato il piede sull'acceleratore, ha reso vana la strenua difesa di Di Lorenzo e compagni".

La corsa Scudetto rischia di compromettersi?

"Il discorso scudetto non è assolutamente compromesso ma se il Napoli non recupererà a pieno tutto il suo organico… in quel caso sicuramente l'obiettivo scudetto si allontanerà definitivamente".

Conte riferendosi agli infortuni dice: "Non si può continuare così". Cosa può fare il Napoli per reagire?

"Le parole di Conte non sono come un fulmine a ciel sereno visto che già in passato il tecnico ha avuto qualcosa da ridire sullo staff medico del Napoli. Non so bene a chi si riferisse ma credo che l'oggetto di questo lamento è sicuramente lo staff medico visto che se avesse avuto qualcosa da dire al proprio staff tecnico- atletico gliela avrebbe detta in privato. Quello che il Napoli può fare per reagire ed uscire da questa situazione lo sa solo il tecnico Leccese. Di sicuro qualche giorno di riposo in più sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto mentale non può che giovare a tutto l'organico partenopeo".

Ma lei vede anche responsabilità nello staff tecnico per tutti questi infortuni?

"Non mi sento di dire che lo staff tecnico abbia tutte le responsabilità su quanto succede ai giocatori del Napoli, ma di sicuro Io so che lo staff tecnico ed atletico è quello deputato ad allenare ed a proporre i carichi di lavoro al gruppo, mentre quello medico è deputato al recupero degli eventuali infortuni. Quindi se tanto mi dà tanto forse qualche proposta fisica non è stata ben assorbita da troppi giocatori del gruppo. Forse, come ho già detto prima, qualche giorno di riposo non farebbe poi tanto male".

Lukaku quando tornerà al 100% secondo lei?

"Lukaku è un giocatore importante per l'economia di questa squadra, Conte ha praticamente scelto il giocatore belga come punto di riferimento e di forza del gruppo, ma essendo un giocatore di una muscolatura importante ha bisogno di non poco tempo per ritrovare una forma atletica all'altezza della situazione. Soprattutto bisogna evitare che possa ricadere in qualche nuovo infortunio, che ne comprometterebbe definitivamente la presenza in campo per questa stagione".

Neres operato: potrà dare ancora un contributo nel rush finale di stagione, secondo lei?

"Per quanto riguarda Neres bisogna aspettare l'esito dell'operazione. Io credo che per il rush finale del campionato possa esserci e dare una mano al gruppo, ma essendo un giocatore che ha avuto tanti piccoli infortuni nella sua carriera ci andrei, con grande attenzione, con i piedi di piombo. Ovviamente se il Napoli dovesse perdere troppi punti dalla testa della classifica il rientro sarebbe vano e quindi non vedrei la necessità di affrettare i tempi di recupero".