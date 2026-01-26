Non solo i miliardi in cassa: Douvikas è il colpo che spiega come si fa mercato al Como

E doppia cifra fu: con i due gol segnati nel roboante 6-0 con cui il Como ha sommerso il Torino nell'ultima partita di Serie A, il centravanti greco Anastasios Douvikas ha superato la quota di dieci gol stagionali, è a 11 con la maglia biancazzurra del club in riva all'omonimo lago, dei quali 8 in campionato e 3 in Coppa Italia.

A un primo impatto magari non sembreranno numeri roboanti, ma analizzando più nel dettaglio il contributo di Douvikas per il Como si nota che il greco abbia una vena da vero e proprio bomber. Gli 11 gol della punta classe 1999 sono infatti arrivati in 24 apparizioni e 1315 minuti. La media racconta di una rete segnata ogni 111 minuti in campionato, che aumenta solo leggermente se inclusa anche la coppa, salendo a 120.

Douvikas è una delle tante operazioni che raccontano bene come si concepisca il calciomercato in casa Como e quale modus operandi segua il club. Che sì, può contare su una riserva quasi infinita di miliardi nelle casse dei suoi proprietari, i ricchissimi fratelli indonesiani Hartono, ma che non per questo è disposto a sperperare soldi per gli acquisti. Douvikas, d'altronde, è stato acquistato un anno fa, a febbraio 2025, dal Celta Vigo per 14 milioni di euro. Una cifra di certo non irraggiungibile per le realtà che stanno attorno al Como in classifica, ma che a certe condizioni è a dirla tutta alla portata di tutti, in Serie A.