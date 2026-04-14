Il Napoli punta al rinnovo di McTominay: c'è il piano per la firma prima del Mondiale

Con il secondo posto da blindare e una stagione agli sgoccioli, in casa Napoli scatta l'ora di Scott McTominay. Lo scozzese, arrivato in punta di piedi ma diventato subito pilastro, è pronto a legarsi a vita ai colori azzurri, scrive oggi Il Mattino tra le proprie pagine.

Il piano del club è chiaro: blindarlo prima dell'estate e del Mondiale. Sul tavolo c'è un prolungamento fino al 2029, con opzione per il 2030 e un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio (attualmente di poco sopra i 3 milioni di euro a stagione). A trent’anni da compiere a dicembre, per McTominay sarebbe un patto di fedeltà assoluta, chiudendo virtualmente la carriera all'ombra del Vesuvio.

Definirlo centrocampista è riduttivo perché McTominay è il prototipo dell’atleta "all around". Da esterno a mediano, da sottopunta a centravanti d’emergenza (come visto contro il Milan), Scott esegue ogni ordine con ferocia agonistica. Ma è il feeling con il gol a impressionare: con 12 centri stagionali, insidia il primato europeo di Amiri e punta a superare il record personale di 13 reti della scorsa annata. Per Napoli è ormai una certezza inscalfibile, un leader silenzioso che ha messo l’azzurro davanti a ogni altra sirena di mercato, pronto a riprendersi la Champions League da protagonista assoluto.