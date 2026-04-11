De Laurentiis: "McTominay può fare l'attore, però meglio lasciarlo giocare nel Napoli"

C'è chi due anni fa pensava che sborsare 30 milioni per Scott McTominay dal Manchester United fosse esagerato e chi, invece, intravedeva ancora doti inespresse. Il prodotto dell'Academy dei Red Devils tuttavia al suo primo anno con la maglia del Napoli e in Serie A si è caricato sulle spalle la squadra, riportandola sul tetto d'Italia. Con uno Scudetto cucito sul petto, poi seguito dal trionfo in Supercoppa italiana.

Non solo. Individualmente è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2024-25, con picchi mostruosi sotto la gestione Antonio Conte alle pendici del Vesuvio da 13 gol e 6 assist stagionali. E poi ha occupato il 18° posto nella classifica del Pallone d'Oro 2025. Questa stagione si sta avvicinando al suo record personale, visto che ha già superato la doppia cifra per segnature (11 reti tra tutte le competizioni) con 4 assist a corredo.

Aurelio De Laurentiis, interpellato riguardo l'esplosione di McTominay nel Napoli in un'intervista a CBS Sports Golazo, lo ha raccontato così: "Scott è davvero un uomo scozzese. Molto elegante, serio, un amico... è un bravo ragazzo ed è fantastico. In questi 22 anni puoi immaginare quanti giocatori ho trovato, Scott ha una personalità enorme. Potrebbe essere un attore", ha scherzato seppur elogiando il centrocampista di 29 anni. E alla domanda se possa fare l'attore in uno dei suoi film, il produttore cinematografico romano ha replicato: "Lascialo giocare nel Napoli, è meglio", la battuta di ADL.