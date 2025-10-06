Il Napoli vince in rimonta, Conte: "Chi sperava in un passo falso dovrà attendere ancora"

Vittoria in rimonta per il Napoli, che dopo un primo tempo difficoltoso riesce ad avere la meglio per 2-1 nei confronti del Genoa grazie ai gol di Anguissa e Hojlund. Al termine del match l'allenatore azzurro Antonio Conte è stato intervistato da Radio Rai: "Nel primo tempo un episodio ha un po’ indirizzato la partita e cambiato gli equilibri. Sono situazioni che possono accadere, ma a volte rischiano di penalizzarti pesantemente dal punto di vista sportivo. La reazione mostrata nel secondo tempo è stata quella di una squadra con il giusto spirito, desiderosa di reagire alla negatività e di ribaltare il risultato. Nessuno può mettere in dubbio questa vittoria! Comprendo che qualcuno sperasse in un nostro passo falso, ma dovrà attendere ancora".

Conte ha parlato anche di Kevin de Bruyne, che ha contribuito da subentrato al successo del Napoli: "Per quanto riguarda Kevin, Spinazzola e gli infortuni, fa tutto parte del calcio e della stagione. Sarà un’annata impegnativa. L’anno scorso non abbiamo disputato competizioni europee, a differenza di club già consolidati come Inter, Juve e Atalanta, che hanno accumulato esperienza. Noi stiamo costruendo il nostro percorso e sappiamo che sarà complesso. Abbiamo inserito nove giocatori nuovi per dare supporto ai dodici che hanno conquistato lo scudetto, a conferma di quanto quella vittoria sia stata eccezionale. Dobbiamo integrarli gradualmente, talvolta rischiando, altre volte affidandoci a chi offre più certezze".

Ha proseguito e concluso quindi Conte: "La stagione è lunga e servirà a farci crescere. In queste prime sei partite abbiamo affrontato un’emergenza incredibile, contro lo Sporting mancava l’intera difesa titolare della scorsa stagione, Meret compreso. Nonostante tutto, i segnali che stiamo dando sono quelli di una squadra determinata, che non ha alcuna intenzione di arrendersi".