Fiore sta con Sarri: "Spostare il Var dalla parte opposta alle panchina è un'idea brillante"

"Spostiamo il monitor del VAR dalla parte opposta rispetto alle panchine". E' questa la proposta lanciata da Maurizio Sarri. Un'idea che trova l'approvazione di Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, che ne ha parlato in un'intervista concessa a Radio Radio: "Spostare il VAR dalla parte opposta alle panchine? La trovo un’idea brillante e applicabile. Arrivare a questo non è, però, una bella notizia per il nostro movimento. In altri paesi, l’arbitro non si può discutere, nessuno gli si può avvicinare. Il nostro modo di fare e di agire è sempre stato discutibile. Per questo, la proposta di Sarri andrebbe accolta per limitare l’intervento delle panchine“.

L'ex calciatore biancoceleste si è soffermato anche sulla Coppa Italia e il format attuale della competizione: "Mi piacerebbe che la Coppa Italia fosse più simile alla FA Cup per dare a tutti la possibilità di avere qualche chance di scrivere qualche bella pagina di storia. In Inghilterra ci sono stati casi in cui squadre piccole hanno eliminato squadroni. La coppa nazionale dovrebbe avere questo spirito“.

Infine due battute anche sulla Lazio: "Rimane una buona squadra, nonostante il mercato bloccato. Se Sarri avesse avuto tutta la rosa a disposizione, avrebbe qualche punto di più. Detto questo, per come gioca Sarri, manca di almeno un paio di giocatori, soprattutto interni di centrocampo di un certo tipo e un attaccante di valore. Credo che la Lazio possa ambire all’Europa League, sicuramente non alla Champions. Se si potrà intervenire sul mercato a gennaio, penso che la Lazio possa fare quel salto in più, ma c’è bisogno di maggior qualità“.