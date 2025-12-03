Inter, Bisseck: "Abbiamo giocato bene, peccato per il gol preso"

Le parole del difensore dell’Inter Yann Aurel Bisseck, ai microfoni di Sportmediaset al termine della sfida di Coppa Italia contro il Venezia vinta per 5-1.

"Abbiamo giocato bene, sono un po’ arrabbiato per il goal che abbiamo preso perché volevamo finire con la porta inviolata, ma penso che con la palla abbiamo fatto bene tante cose e ogni giocatore ha fatto le sue cose perbene. Complessivamente possiamo essere contenti. Posizione? Per me è importante giocare, non mi interessa dove. ma penso quando gioco terzo mi posso inserire anche in avanti, penso di avere qualche qualità anche in avanti. Voglio sempre aiutare la squadra, ma la cosa più importante è la difesa dove posso ancora migliorare tanto, sono sulla strada giusta. Non è mai bello perdere, ma abbiamo rivisto le partite sappiamo cosa dobbiamo fare meglio, poi la stagione è lunga, può capitare di perdere una partita o due, ma noi sappiamo che siamo forti. Dobbiamo migliorare, ma penso che siamo in grado di arrivare ai nostri obiettivi”.