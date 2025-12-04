Inter, Spinaccé: "Mi ispiro a Thuram. Esordio a San Siro emozione unica"

Fra i tanti giovani che hanno trovato spazio nel successo dell'Inter sul Venezia in Coppa Italia, c'è anche l'attaccante Matteo Spinaccé che ha così parlato a Inter TV: "Esordire a San Siro è stata un'emozione unica. Ringrazio la società, il mister e tutto lo staff per averci dato la possibilità, è il sogno di ogni bambino".

L'Under 23 aiuta nella crescita?

"In Serie C migliori rispetto alla Primavera, è un modo per colmare il gap che c'è con la prima squadra".

Quale è il suo modello di ispirazione?

""Provo a prendere spunto da tutti. Ci sono qualità diverse, io forse mi rispecchio un po' di più in Marcus Thuram. Parlo spesso con Pio, ci conosciamo dalle giovanili ed è un ragazzo speciale. Ci dà consigli e ci sta vicino".