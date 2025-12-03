Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Cocchi dopo l'esordio: "Lavoro e rubo qualcosa a due grandi come Dimarco e Carlos Augusto"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
ieri alle 23:58Serie A
Simone Bernabei

Matteo Cocchi è uno dei tanti giovani visti in campo nel successo dell'Inter per 5-1 sul Venezia in Coppa Italia. Queste le parole dell'esterno sinistro ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Una grandissima emozione per me e per tutti i miei compagni dell'Under 23, stasera la squadra ha fatto un'ottima partita".

I suoi modelli di riferimento?
"Qua abbiamo due grandissimi esterni come Dimarco e Carlos Augusto, ho la fortuna di vederli tutti i giorni e di potergli rubare dei segreti. Ed è giusto che mi correggano se sbaglio".

Come ha vissuto la chiamata e l'esordio?
"Ho dormito, anche perché il mister per lasciarmi tranquillo non mi aveva detto niente. Io lavoro per crescere e migliorare con la speranza di vivere sempre più momenti così".

