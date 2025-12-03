Inter, Cocchi dopo l'esordio: "Lavoro e rubo qualcosa a due grandi come Dimarco e Carlos Augusto"
Matteo Cocchi è uno dei tanti giovani visti in campo nel successo dell'Inter per 5-1 sul Venezia in Coppa Italia. Queste le parole dell'esterno sinistro ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Una grandissima emozione per me e per tutti i miei compagni dell'Under 23, stasera la squadra ha fatto un'ottima partita".
I suoi modelli di riferimento?
"Qua abbiamo due grandissimi esterni come Dimarco e Carlos Augusto, ho la fortuna di vederli tutti i giorni e di potergli rubare dei segreti. Ed è giusto che mi correggano se sbaglio".
Come ha vissuto la chiamata e l'esordio?
"Ho dormito, anche perché il mister per lasciarmi tranquillo non mi aveva detto niente. Io lavoro per crescere e migliorare con la speranza di vivere sempre più momenti così".
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
