Il Nottingham Forest guarda in Italia per terzino e centravanti: il motivo del filo diretto

Filo diretto con la Serie A. Il Nottingham Forest in questi ultimi dodici giorni di calciomercato è alla ricerca di almeno un paio di rinforzi e guarda con insistenza al mercato italiano. Il club di Premier League che cerca un laterale sinistro ha avanzato una prima proposta al Napoli per Mathias Olivera. Offerta respinta, ma i contatti vanno avanti e nel frattempo si valutano anche altre possibilità come il greco Kostas Tsimikas, calciatore che al pari di Bailey dovrebbe presto risolvere il prestito con la Roma.

C'è poi la questione centravanti, contatti in corso con Lorenzo Lucca in uscita dal Napoli. Il Nottingham da giorni è una possibilità concreta, ma l'ex Udinese per ora non ha sciolto le riserve. Valuta concretamente anche la possibilità di vivere cinque mesi in quel Pisa che quattro stagioni fa l'ha portato alla ribalta.

Ma come mai il Nottingham è così attento il calciomercato della Serie A? La situazione è cambiata da quando Lina Souloukou da gennaio 2025 è diventata la nuova CEO del club. Poche settimane dopo la risoluzione del contratto con la Roma, l'armatore greco Evangelos Marinakis scelse la sua connazionale per guidare un club che non a caso già la scorsa estate ha definito tre operazioni con la Serie A.

La più onerosa è stata quella relativa all'acquisto dal Bologna di Dan Ndoye, nazionale elvetico prelevato dal Bologna per oltre 40 milioni di euro. L'innesto più oneroso dell'ultima finestra trasferimenti dopo Omari Hutchinson. Altri due calciatori sono poi arrivati dalla Juventus: il primo è il terzino destro classe 2003 Nicolò Savona, il secondo è il centrocampista brasiliano Douglas Luiz che però potrebbe tornare a Torino a fine stagione non dovessero verificarsi le condizioni per l'obbligo di riscatto.