Roma, Gasperini glissa su Raspadori: "Mi avete mai sentito parlare di mercato?"

Gian Piero Gasperini evita di parlare del mercato della Roma. Il tecnico giallorosso, interrogato sul possibile arrivo di Giacomo Raspadori - qui le ultime - alla vigilia della gara con il Sassuolo, ha risposto così: “Sul mercato, allora: lei mi ha mai sentito parlare di mercato? Mi ha mai sentito parlare di Raspadori? C’è qualcuno qui che ha mai parlato di mercato con me? Al telefono, tramite messaggi, privatamente? C’è qualcuno che quest’estate o quest’inverno mi ha sentito parlare di attaccanti, a luglio o agosto? Qualcuno di voi mi ha mai sentito parlare di mercato? Voi siete bravissimi, informatissimi, io vi leggo, siete fantastici e fate benissimo il vostro mestiere. Però non da me.

Se voglio sapere le notizie, basta leggere, va tutto benissimo. Ma non sono io che posso alimentare queste cose. Io parlo solamente dei giocatori che sono della Roma, perché sono quelli che domani vanno in campo e devono cercare di fare il risultato per la Roma. Un giudizio tecnico? Lo faccio sui miei giocatori".

Nel corso della conferenza stampa, Gasperini ha spiegato anche il suo rapporto con Claudio Ranieri, anche in vista dei possibili rinnovi di Mancini e Cristante: “Queste sono situazioni di cui non parlo io, c’è una società. Con Ranieri ho un rapporto ottimo. Ha avuto un momento in cui ha dovuto fare un intervento al ginocchio, non riusciva più a giocare bene e ha dovuto mettere una protesi. Adesso però si sta allenando di nuovo (ride, ndr). Ultimamente ci sentiamo spesso, ma non parliamo sotto l’aspetto del calcio giocato o fisico, parliamo perché ci chiamiamo. Mi è sempre piaciuto parlare con lui, ma è sempre stato molto rispettoso dei ruoli e molto discreto. Ci siamo sempre confrontati".

La conferenza stampa di Gasperini.