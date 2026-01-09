Napoli, Manna: "Il mercato di gennaio non mi piace. Si rischiano più errori che miglioramenti"

Ha parlato anche di calciomercato, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna nel corso del suo intervento odierno a Radio CRC. Questi alcuni passaggi del suo pensiero:

Come sta la squadra?

"Il gruppo ha sempre reagito e lavorato in modo corretto, facendo sempre grandi prestazioni. Domenica in uno stadio ostico affrontiamo un avversario molto forte che vive il momento migliore della stagione. Sarà una partita complicata, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Non è una partita chiave per lo scudetto quella contro l'Inter, ma è importante come tutte, perché tutte valgono tre punti. Dobbiamo restare concentrati sui nostri obiettivi e non farci condizionare da fattori esterni".

Le trattative di mercato che sta portando avanti?

"Stiamo operando a regime controllato (ride n.d.r.), siamo attivi e sappiamo dove poter eventualmente migliorare la squadra. Ci facciamo trovare pronti se ci saranno delle opportunità, ma siamo concentrati sul campo. Io penso che il calciomercato debba fermarsi prima dell'inizio del campionato d'estate. Il mercato di gennaio a me personalmente non piace, perché è condizionato dalle partite, dalla stagione e penso che il più delle volte si possono fare degli errori piuttosto che migliorare o rafforzare la squadra: anche questo è uno spunto di riflessione che potremmo fare".