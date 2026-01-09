Torino, Cairo: "Asllani? Ha fatto buone partite, ci sta che un giovane trovi difficoltà"

Urbano Cairo si gode il buon momento del Torino. Intervistato da gazzetta.it a margine dell’evento per festeggiare i 90 anni di Dan Peterson, il patron granata parla dell’andamento della squadra allenata da Marco Baroni: “Nelle ultime cinque partite abbiamo ottenuto tre vittorie, bisogna continuare così. A Verona abbiamo fatto una grande prestazione, con l'Udinese un po’ meno”.

Spazio alla questione delle partite troppo ravvicinate, in un calendario ingolfato e che non offre momenti di respiro: “Forse sì - ha detto Cairo -, ma tanti club giocano ogni 3 giorni”.

Inevitabile una chiosa sul calciomercato invernale: “Con il direttore sportivo Gianluca Petrachi stiamo facendo un buon lavoro. Come spiegato, per noi sarà un mercato di riparazione e non di rivoluzione. Se ci saranno delle opportunità ci faremo trovare pronti, soprattutto per quanto riguarda profili interessanti in prospettiva”.

Una novità potrebbe riguardare Kristjan Asllani, considerato vicino a lasciare il Toro per rientrare all’Inter e poi ripartire: “Ha fatto delle buone partite, è un ragazzo per bene, ogni tanto ci sta che un giovane trovi qualche difficoltà”.