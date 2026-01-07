Il Parma ha convocato 23 giocatori per il match contro l'Inter: out in quattro
Il Parma ha convocato 23 calciatori per la partita di oggi contro l'Inter di Cristian Chivu. Carlos Cuesta dovrà rinunciare forzatamente a Ndiaye, Frigan, Suzuki e Benedyczak, mentre avrà tutto il resto della rosa a disposizione. Possibile che opti per un 4-3-3, con Ondrejka, Pellegrino e Almqvist in attacco. Di seguito la lista completa di tutti i giocatori presenti oggi al Tardini:
Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.
Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 18 LOvik, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 10 Bernabe, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.
