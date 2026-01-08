Akanji miglior difensore della Serie A? Il giocatore dell'Inter risponde così: "Può essere..."

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria di Parma. Queste le sue dichiarazioni: "Quando si fa una partita del genere è grazie a tutta la squadra e non ai singoli. Il Parma ha avuto una sola occasione per segnare".

Su Akanji miglior difensore della Serie A: "Può essere, non lo so. Gioco per una delle migliori squadre, io faccio il possibile".

Sui suoi segreti: "Il segreto per avere una buona condizione fisica è mangiare sano, allenarsi bene e stare in salute".