I fratelli Thuram espugnano le città in cui sono nati. Gol di Marcus con l'Inter da record

La 19^ giornata di Serie A, che si concluderà oggi con le due partite rimanenti, rimarrà probabilmente per sempre nella memoria della famiglia Thuram e dei due fratelli che giocano attualmente nel massimo campionato italiano, il centrocampista Khephren della Juventus e l'attaccante Marcus dell'Inter.

Una vera e propria giornata da libro Cuore, quella vissuta dai due Thuram tra ieri e martedì sera. Il calendario della Serie A ha infatti proposto una bella casualità, quella per la quale nello stesso turno i due fratelli abbiano giocato con le loro rispettive squadre nelle città in cui sono nati.

Khephren Thuram è nato 24 anni da a Reggio Emilia e proprio nel capoluogo di provincia emiliano ha giocato con la Juventus, che ha vinto comodamente 3-0 sul Sassuolo padrone di casa. Dal Mapei Stadium al Tardini, ieri sera è stata invece la volta di Marcus e della sfida della sua Inter a Parma, suo luogo di nascita ormai 28 anni or sono. Quest'ultimo non era titolare, a differenza del fratello, ma ha comunque trovato il modo di scrivere una paginetta di storia: la sua rete, quella che ha certificato il risultato finale di 0-2, è infatti la più tardiva nella storia dell'Inter nel campionato di Serie A a 20 squadre. Il gol di Marcus Thuram al Tardini è giunto al minuto 97 e 6 secondi.