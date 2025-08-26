Ufficiale Il Parma ha un nuovo terzino: preso Britschgi dal Lucerna. Ha firmato fino al 2030

Il Parma ha ufficializzato l'arrivo di Sascha Britschgi, terzino destro che all'occorrenza può giocare anche a sinistra, dal Lucerna. Di seguito il comunicato:

"Parma Calcio annuncia che Sascha Britschgi è stato acquistato a titolo definitivo dal Fussball Club Luzern e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Un talento nato e cresciuto nel Fussball Club Luzern, dalle grandi doti fisiche e tecniche: un esterno destro veloce e abile con il pallone. Ad appena 18 anni, Sascha ha debuttato nella Super League, nella vittoria contro il Grasshoppers. Con la maglia della Nazionale svizzera, ha raccolto tre presenze, suddivise fra U16 e U19. Un talento che da oggi sarà a disposizione dell’allenatore Carlos Cuesta e della Famiglia Gialloblu!".

La nota del Lucerna

"Sascha Britschgi lascia l'FC Lucerna e si trasferisce in Italia per unirsi al Parma Calcio 1913. Il diciottenne, cresciuto nel vivaio dell'FC Lucerna, ha iniziato la sua carriera all'FC Kickers, ha scalato tutte le giovanili dell'FC Lucerna ed è entrato a far parte della prima squadra quest'estate. Il terzino ha giocato da titolare tutte e tre le partite di campionato finora. L'FC Lucerna ringrazia Sascha Britschgi per il suo impegno e gli augura il meglio per il suo futuro professionale e privato".