La Cremonese vende cara la pelle: 0-0 con l'Atalanta al 45'. De Ketelaere spreca
Termina il primo tempo fra Cremonese e Atalanta. Una sfida viva quella che si sta giocando allo stadio Zini, con le due squadre che rispondono a colpo su colpo, in una partita ad alta intensità. Grossa chance sprecata nel finale di frazione da De Ketelaere, che di testa colpisce debolmente sul cross di Lookman.
Botta e risposta fra le due squadre
La partita è intensa fin da subito. Ederson pesca De Ketelaere, che al posto di calciare ha un eccesso di generosità e da solo davanti ad Silvestri cerca Krstovic in mezzo, che però viene anticipato all'ultimo. La Cremonese risponde: Payero per Barbieri che fa sponda per Vardy, anticipato da Hien di testa. Tocca a Vandeputte: conclusione dai 20 metri, Carnesecchi controlla.
Baschirotto mura Krstovic
La prima grossa chance per i bergamaschi capita sulla testa di Krstovic, dopo la sponda di Bellanova: si oppone in modo provvidenziale Baschirotto. Barbieri testa i riflessi di Carnesecchi, che sulla sua botta da fuori manda in corner. La Cremonese porta azioni pericolose nell'area bergamasca: cross di Vandeputte, Baschirotto arriva con i tempi giusti, ma manda alto dal cuore dell'area. La partita si è stappata. Zerbin impegna Carnesecchi in uscita, poi sulla ripartenza Krstovic cerca l'angolino, ma Silvestri si salva in tuffo.
De Ketelaere spreca, Terracciano si immola su Lookman
Nel finale di frazione, qualche problema alla caviglia sinistra per Silvestri, che comunque riprende a giocare. Lookman a ridosso del 45' mette una palla d'oro per De Ketelaere, che a due passi dalla porta di testa in pratica appoggia il pallone a Silvestri, che ringrazia. Spazio anche per un assolo di Lookman, ma Terracciano si immola e salva in scivolata.
