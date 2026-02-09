Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 9 febbraio

I risultati della Serie A è rappresentano uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, lunedì 9 febbraio. Svetta l'Inter, che va a +8 sul Milan grazie al successo per 5-0 ottenuto a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Bisseck apre la goleada, completata poi da Thuram, Lautaro (raggiunto Boninsegna a quota 171 nella classifica marcatori all time della storia nerazzurra), Akanji e Luis Henrique. Dimarco, in grande forma, scatenato con i suoi asisst.

In serata spettacolare 2-2 tra Lazio e Juventus. Biancocelesti avanti di due reti con Pedro e Isaksen, poi raggiunti nel finale da McKennie e Kalulu. Frenata dunque per la squadra di Spalletti, che questa sera può essere agganciata dalla Roma se batte il Cagliari. L'altra sfida che chiude il turno di campionato va in scena alle 18.30, tra Atalanta e Cremonese.