Il Pisa non si ferma: chi è Felipe Loyola, il volante cileno con il vizietto del gol

Il Pisa continua a rinforzarsi. Un milione e 200 mila euro per il prestito, poi 5,5 per il riscatto, praticamente obbligatorio (qui tutti i dettagli), e altri 4,25 milioni per il restante 30%. Sono queste le condizioni che hanno portato il club toscano ad acquistare Felipe Loyola dall’Independiente. Oltre 6 milioni di euro per il nuovo innesto a disposizione di Alberto Gilardino, nella corsa dei nerazzurri per provare a difendere il massimo campionato italiano.

Chi è. Nato a Santiago del Cile il 9 novembre 2000, Loyola è cresciuto nelle giovanili del Colo-Colo, ma non ha mai rappresentato a livello professionale il club più titolato del suo Paese. L’esordio è arrivato nel 2020 con il più modesto Fernandez Via, per poi passare all’Huachapito e nel 2024 agli argentini dell’Indipendente. Con il Cile vanta già 16 presenze a livello internazionale: ha rappresentato la sua nazionale anche in Under-23, vincendo la medaglia d’argento ai Giochi Panamericani 2023.

Le caratteristiche tecniche. Alto 177 centimetri, destro di piede, Loyola è un centrocampista che può giocare sia come mediano sia come box to box sia come esterno. La sua miglior qualità è il dinamismo, il lavoro sporco è il suo pane quotidiano, le transizioni - sia offensive sia difensive - il suo territorio di caccia. Nonostante ampi margini di miglioramento negli ultimi metri, il suo rendimento sotto rete è più che apprezzabile: in Argentina ha segnato 9 gol in 46 apparizioni. Nell’immediato, la speranza del Pisa e di Gila è di averlo a disposizione venerdì sera per la trasferta in casa dell’Inter.