Il Porto è la dimensione perfetta per Pietuszweski. E "soli" 60 milioni di clausola

Oskar Pietuszweski è stato un grande protagonista delle qualificazioni europee Under 21 finora. Sei partite, quattro gol e due assist da ala, ma con la possibilità di giocare in ogni zona della trequarti, anche dietro la punta. In Ekstralasa, la prima serie polacca, ha giocato diciassette gare, andando a segno tre volte, più tre assist. Non male per chi compirà 18 anni solo alla fine della stagione, il prossimo 20 di maggio.

Proprio per la sua precocità è stato pagato davvero parecchio dal Porto. Sono 8 milioni di euro più bonus per arrivare intorno ai 10, una grande cessione per lo Jagellonia, club che ne deteneva il cartellino. In più il Portogallo è il posto perfetto per un giovane per esplodere: se i Dragoes hanno certamente più pressione rispetto al Braga. dall'altro lato solitamente le prime tre posizioni sono già scelte. Farioli ora è a più sette dallo Sporting di Lisbona, ma non farà sconti nemmeno al polacco: giocherà solo se in grado di sostenere il livello. Può essere una grande scommessa, ma se si dovesse ambientare probabilmente rischia di finire in un grande club a breve giro di posta.

Perché la clausola risolutoria è di "soli" 60 milioni. Per uno della sua età e con i suoi numeri rischiano di essere pochi, fra un anno e mezzo. Soprattutto se dovesse confermare un livello (molto) maggiore rispetto ai suoi coetanei.