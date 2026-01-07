Ufficiale Dopo Thiago Silva, il Porto pensa al futuro: arriva il gioiello polacco Oskar Pietuszewski

Il Porto piazza il secondo colpo del mercato invernale puntando stavolta sul futuro, dopo essersi assicurato l'esperienza di Thiago Silva. Il club portoghese ha ufficializzato l’ingaggio di Oskar Pietuszewski, esterno offensivo polacco di appena 17 anni, che ha firmato un contratto valido fino al gennaio 2029. L’accordo prevede una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, segnale chiaro della fiducia riposta nel giovane talento, che vestirà la maglia numero 77 e diventa il giocatore più giovane dell’attuale rosa dei Dragões.

Nato a Białystok, città situata nel nord-est della Polonia vicino al confine con la Bielorussia, Pietuszewski è cresciuto calcisticamente nel Jagiellonia, club con cui ha completato tutta la trafila giovanile. Il debutto tra i professionisti è arrivato in modo precoce e prestigioso: a soli 16 anni ha esordito in prima squadra ad Amsterdam contro l’Ajax, nel turno di qualificazione all’Europa League. Nel campionato polacco ha iniziato a collezionare minuti da gennaio 2025, chiudendo la stagione con 15 presenze, un gol e un assist, contribuendo anche alla conquista della Supercoppa di Polonia contro il Wisla Cracovia. La prima parte di stagione lo ha consacrato definitivamente: titolare in 21 delle 31 partite disputate, ha messo a referto sette gol e due assist, diventando uno dei punti di forza di una squadra in piena corsa per il vertice della classifica.

Dotato di grande velocità, tecnica e capacità nel dribbling, Pietuszewski è già nel giro delle nazionali giovanili polacche. Convocato per la prima volta in Under 17 a soli 15 anni, da settembre ha brillato anche nelle qualificazioni all’Europeo Under 21, con quattro reti e due assist in sei partite. Un profilo di prospettiva assoluta, su cui il Porto scommette con decisione.