Il possibile svincolato più chiacchierato da anni, Vlahovic vede gli ultimi mesi alla Juventus

Sono state stagioni molto movimentate, le ultime per la Juventus. E se la Vecchia Signora sembra aver trovato una stabilità almeno tecnica con l'arrivo in panchina di Spalletti, riuscito a far cambiare marcia dopo un periodo di lento adattamento iniziale alla nuova realtà, lo stesso non si può dire del mercato e del lavoro sui rinnovi. Che ha sì Yildiz come protagonista di fondo, ma con un altro nome di enorme peso, soprattutto economico, tra coloro che sono in scadenza.

Il protagonista, in fondo, è sempre lui: Dusan Vlahovic (25 anni). Non può essere altrimenti, considerando che è di gran lunga il più pagato della Juventus (il contratto è arrivato a 12 milioni di euro netti) e ha l'accordo in scadenza tra 6 mesi e poco più, al prossimo 30 giugno. In casa bianconera i più sembrano ormai essersi arresi all'idea che il centravanti che doveva essere dei sogni, pagato 80 milioni di euro e qualcosa oltre, se ne andrà senza portare un centesimo in cassa.

Una telenovela di casa Juventus che va avanti probabilmente dallo stesso lasso di tempo, pur con meno attenzione mediatico attorno, è quello con protagonista Weston McKennie (27 anni). Discusso ogni anno e poi sempre capace di rivelarsi invece indispensabile, l'americano sembrava aver raggiunto un accordo per il rinnovo, poi saltato però con l'addio di Giuntoli e messo fino a qui in un cassetto dal suo successore Comolli. L'incertezza su di lui, esiste. Da capire anche cosa ne sarà di Filip Kostic (33), anch'esso in scadenza il 30 giugno del 2026 come il portiere di riserva Carlo Pinsoglio (35).