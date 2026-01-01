Il vero nemico del Lecce è il calendario: in 21 giorni sfiderà Juve, Roma, Inter, Milan e Lazio
Il Lecce non naviga certo in acque calme, ma c'è anche chi sta decisamente peggio. I salentini hanno comunque un po' di margine sulla terzultima in classifica, motivo per cui possono permettersi di lavorare con un clima di serenità durante la settimana. Domani inizierà il mercato, mentre tra 2 giorni comincerà il mese forse peggiore della stagione dei giallorossi, almeno sulla carta.
Di Francesco dovrà studiare un modo per ottenere punti contro Juventus, Roma, Inter, Milan e Lazio. È vero, ci saranno anche le partite più abbordabili al Via del Mare contro il Parma e in trasferta a Torino, ma è davvero sorprendente come siano molte di più le gare con avversari che occupano la parte sinistra della classifica.
Il calendario durante il mercato
3 gennaio ore 18 - Juventus vs Lecce (18^ giornata Serie A)
6 gennaio ore 18 - Lecce vs Roma (19^ giornata di Serie A)
11 gennaio ore 12.30 - Lecce vs Parma (20^ giornata di Serie A)
14 gennaio ore 20.45 - Inter vs Lecce (Recupero 16^ giornata di Serie A)
18 gennaio ore 20.45 - Milan vs Lecce (21^ giornata di Serie A)
24 gennaio ore 20.45 - Lecce vs Lazio (22^ giornata di Serie A)
Data e ora da definire - Torino vs Lecce (23^ giornata di Serie A)