Serie B, dal marziano Massolin a Di Mariano: ecco la top e flop del Modena

Dopo un inizio con il turbo inserito, con i tifosi che sognavano già la promozione diretta, il Modena ha rallentato nell'ultimo periodo e con 4 ko nelle ultime 5 giornate ha chiuso il 2025 al settimo posto. La squadra di Sottil resta in zona playoff ed ha tutte le carte in regole per lottare per la A, per farlo però nel girone di ritorno servirà quella continuità che è mancata fino ad oggi.

Di seguito il meglio e il peggio della rosa emiliana nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Il migliore dei canarini è Yanis Massolin, definito "marziano" dal presidente Rivetti. Il giovane talento precede di poco Simone Santoro, Francesco Zampano e Alessandro Sersanti. Chiude la top five il capocannoniere Ettore Gliozzi.

1. Massolin (Modena) 6.40 (10)

2. Santoro (Modena) 6.39 (18)

3. Zampano (Modena) 6.26 (17)

4. Sersanti (Modena) 6.26 (17)

5. Gliozzi (Modena) 6.25 (18)