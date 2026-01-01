Tutti pazzi per Stankovic junior: anche il Real Madrid punta Aleksandar, l'Inter valuta che fare

Aleksandar Stankovic (20 anni) continua a far parlare di sé e ad attirare interessi di mercato da parte di grandissime realtà: l'ultima squadra in ordine di tempo ad essersi interessata al centrocampista figlio d'arte è nientemeno che il Real Madrid, che sta tenendo sotto stretta osservazione quanto sta facendo in Belgio con la maglia del Club Brugge.

A riportare dell'interessamento del Real Madrid su Stankovic junior è il portale belga Voetbal Nieuws, spiegando però allo stesso tempo come ci sia la presenza dell'Inter sullo sfondo a porre un 'freno' alle eventuali trattative flash. I nerazzurri, che hanno ceduto il centrocampista classe 2005 al Club Brugge in estate per 9,5 milioni di euro di parte fissa, hanno infatti concordato in loro favore, oltre a una percentuale sulla futura rivendita, due clausole di riacquisto per le prossime due sessioni estive, da 23 milioni di euro nel 2026 che salgono a 25 nel 2027.

L'Inter ancora non sembra aver deciso cosa fare con Stankovic e il dubbio che viene espresso riguarderebbe soprattutto la possibilità di anticipare il riacquisto per poi rivenderlo a una cifra eventualmente più alta. Condizioni che non permettono uno sviluppo rapido dei discorsi e che hanno per esempio, si legge, raffreddato i dialoghi costruiti in precedenza con l'Arsenal.